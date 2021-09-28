مجلس الوزراء السعودي يقر ترخيص فرع للبنك الأهلي المصري داخل المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية السعودي بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك داخل المملكة.

كما وافق المجلس بجلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 51 ).

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واعتمد المجلس الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق.

وفوض مجلس الوزراء وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وجرت الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: ترقية حسن بن محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة المالية، وترقية منصور بن صالح بن محمد السعود إلى وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.