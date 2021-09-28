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"نماء للكيماويات" تبيع كامل حصتها في "ينساب" بـ139.7 مليون ريال

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نماء للكيماويات
نماء للكيماويات
سوق السعودية

"نماء للكيماويات" تبيع كامل حصتها في "ينساب" بـ139.7 مليون ريال

دفع صافي المبالغ المتحصلة من عملية بيع الأسهم لصالح صندوق التنمية الصناعية كسداد جزئي للقروض المتعثرة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن بيع كامل حصتها من أسهم شركة ينساب والبالغة 2.005 مليون سهم، بإجمالي متحصلات من البيع نحو 139.65 مليون ريال، بعد خصم العمولات وضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم دفع صافي المبالغ المتحصلة من عملية بيع الأسهم لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي كسداد جزئي للقروض المتعثرة على الشركة كإحدى خطوات إعادة الجدولة.

وأوضحت أن متوسط سعر البيع بلغ 69.81 ريال للسهم، وبلغ كامل القيمة المحصلة من البيع 139.96 مليون ريال، فيما بلغت العمولات المرتبطة بعملية البيع 306.26 ألف ريال.

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وأكدت إدارة نماء للكيماويات مضيها في العمل على كل ما يعزز ويمكّن الشركة من استمرارية أعمالها والرفع من كفاءتها.

وقالت إن الأثر المالي الإيجابي من هذه العملية سينعكس على القوائم المالية للربع الثالث من العام 2021، وسيظهر الأثر المالي الإيجابي في قائمة حقوق الملكية والتي ستعكس صافي الربح المحقق من عملية البيع والبالغة 119.6 مليون ريال، وستظهر ضمن بند الأرباح المبقاة كجزء من حقوق الملكية، والتي بدورها ستطفئ كامل الخسائر المتراكمة للشركة في تاريخه، وكذلك انخفاض القروض قصيرة وطويلة الأجل بنفس مقدار السداد بصافي القيمة المحصلة والتي بدورها تعزز من قوة المركز المالي والنسب المالية للشركة.

كانت شركة نماء للكيماويات، قد وافقت على عرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة والبالغة 591.279 مليون ريال.

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