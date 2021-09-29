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أمازون تبدأ بإتاحة الطائرات المسيرة لمراقبة المنازل

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كاميرا Ring Always المنزلية
أمازون

أمازون تبدأ بإتاحة الطائرات المسيرة لمراقبة المنازل

تقلل من ضرر السرقة أو دخول أي شخص غير مرحب به

دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

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يحتاج ملايين المستخدمين حول العالم لمراقبة منازلهم بشكل مستمر، خصوصًا عندما يكون هناك أطفال في المنزل. إلى جانب أن مراقبة المنزل تقلل من ضرر السرقة أو دخول أي شخص غير مرحب به. وتقدم شركة أمازون جهازًا مميزًا في هذا الصدد، وهي كاميرا Ring Always المنزلية.

وقد كشفت أمازون عن هذه الكاميرا في العام السابق، إلا أنها قد أعلنت عن بدء توفرها بالطلب ضمن مرحلتها التجريبية، وذلك بالتزامن مع مؤتمرها للأجهزة. وتلك الكاميرا الجديدة هي عبارة عن كاميرا Ring من أمازون لكن مثبتة في طائرة مسيرة (درون).

ويبدو أن آخر إبداعات قسم Ring من أمازون قد وصل لمرحلة النضج. حيث إنها بدأت في إتاحة طلب المنتج ضمن الولايات المتحدة الأميركية، في حين أن الشركة ستسلم المنتج لمن طلبه خلال عام 2021 الجاري.

وتحل طائرات Ring Always Home Cam الجديدة مشكلة مراقبة المنزل بالكامل حسب الطلب. وذلك حيث إن الكاميرا الطائرة لن تكون قادرة على مراقبة المنزل بشكل مستمر. بل ستقوم بالطيران للمنطقة التي يريد المستخدم أن يراها – مثل غرفة الأطفال – وبعد انتهاء ذلك ستعود لتستقر على الشاحن الخاص بها.

وتدعم هذه الكاميرا نظام Ring Alarm لحماية المنزل والذي تقدمه أمازون، وهو ما سيجعلها تتفاعل مع أي حدث يتم داخل المنزل مثل فتح النافذة أو الباب أو ما شابه.

كاميرات Ring Always الطائرة من أمازون

احتاجت أمازون لوقت طويل حتى تعلن عن هذا المنتج في صورته النهائية. ولا شك في أنه سيقدم فائدة كبيرة لشريحة كبيرة من المستخدمين. لكن – وكما سلف الذكر – فهو مخصص فقط للمراقبة حسب الطلب. أي أنه لا يعمل إلا عندما يأمره المستخدم بمراقبة جزئية معينة في وقت معين.
وتعمل الكاميرات الجديدة داخل المنزل فقط وتقدم دقة تصوير تصل إلى 1080p والتي يمكن عرضها ضمن تطبيق Ring المرتبط بالكاميرا. ويمكن للمستخدم أتمتة عمل الكاميرا وجعلها تطير وتراقب أجزاء معينة من المنزل في أوقات معينة.

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تدعم الكاميرا الجديدة نظام تنقية الصوت لعزل صوت الطيران من صوت الفيديو المسجل أو الذي يتم بثه للمستخدم. إلى جانب أنها تدعم تقنية تتبع العوائق حتى لا تصطدم بأي عائق داخل المنزل.

وقد تم تصميم هذه Ring Always Home لكي تعمل في طابق واحد فقط. أي أنها لا تستطيع الانتقال من طابق لآخر سواء عبر مصعد أو سلالم. إلا أن أمازون قد أكدت أنها تعمل على تطوير هذه الخاصية حاليًا.

وتأتي هذه الكاميرا الطائرة مع عمر بطارية منخفض نسبيًا، حيث إنها تطير وتصور فقط لخمس دقائق. لذلك فإنها تكون دائمًا في حاجة للعودة إلى القاعدة الخاصة بها حتى تشحن.

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