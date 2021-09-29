الأهلي المصري للعربية: نتطلع لأكثر من فرع بالسعودية.. وبنك رقمي بمصر

أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، تطلع البنك للتوسع بخدماته المصرفية في السعودية، نظرا لوجود حوالي 3 ملايين مصري مقيمون في المملكة، بجانب حركة الاستثمار المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.

وأضاف أبو الفتوح في مقابلة مع "العربية" أن هدف المصرف المستقبلي التوسع بأكثر من فرع داخل المملكة، بعد حصوله أمس على الموافقة لفتح فرع في السعودية، موضحا أن الفرع الأول "سيكون في مدينة الرياض، ويمكن له تقديم كافة المعاملات المصرفية، من خلال الشركات والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة".

مادة اعلانية

وقال إن قائمة فروع البنك الجديدة تشمل عددا من الدول، متوقعا افتتاح فرع جديد قبل نهاية العام الحالي في جوبا بجنوب السودان، بجانب التواجد السابق للبنك عبر فروع أو مكاتب تمثيلية في بريطانيا وشنغهاي والإمارات وجنوب إفريقيا وغيرها.

وحول استثمار البنك في صندوق للتكنولوجيا المالية، قال أبو الفتوح إن المصرف يتطلع إلى "الاستثمار في شركات أو استحواذ على بعض الشركات المفيدة من خلال الصندوق" بما يواكب تطور خدماته في مضمار التقنيات المالية "فينتيك".

وتوقع الإعلان عن تحول 28 فرعا للبنك إلى فروع "ديجيتال" بالاستفادة من البنية التحتية، المهيئة تقنيا والتي أنفق عليها البنك بشكل جيد، وقد حث عملاءه على الاشتراك بالخدمات الرقمية، لتعزيز هذا التوجه.

وقال إن البنك الأهلي المصري، حصل على موافقة مبدئية لبنك رقمي من البنك المركزي المصري، ويجري العمل على استكمال الموافقات اللازمة لهذه الرخصة.