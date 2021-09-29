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في تصعيد مفاجئ.. إيلون ماسك يتهم إدارة بايدن بـ "الانحياز" ضد تسلا

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إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

في تصعيد مفاجئ.. إيلون ماسك يتهم إدارة بايدن بـ "الانحياز" ضد تسلا

لم تتم دعوتها إلى حدث في البيت الأبيض مؤخرًا يروج للسيارات الكهربائية

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن الرئيس جو بايدن وإدارته "منحازون ضد شركته"، التي لم تتم دعوتها إلى حدث في البيت الأبيض مؤخرًا يروج للسيارات الكهربائية.

وانهال ماسك بالانتقادات قائلاً يوم أمس الثلاثاء في مؤتمر Code في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، إن الإدارة الأميركية "ليست الأكثر ودية وتسيطر عليها النقابات". وصرح بأنه يفضل رؤية رئيس "أكثر وسطية".

تسلا، التي يقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو، كاليفورنيا، توظف حوالي 10000 عامل في مصنعها في فريمونت. وقد قام عمال السيارات المتحدون بمحاولات مختلفة لخلق أنشطة نقابية هناك.

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في المقابل، ومع شكوك عالمية حول تصنيف الصين كسوق استثمارية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على التزام شركة السيارات الكهربائية تجاه الصين، قائلاً: "إن تسلا ستواصل توسيع استثماراتها في البلاد".

جاءت تعليقات ماسك في إطار أسئلة وأجوبة مسجلة مسبقاً في مؤتمر الإنترنت العالمي، الذي استضافته إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين.

وقبل أقل من أسبوعين، قال ماسك خلال المؤتمر العالمي لمركبات الطاقة الجديدة، إن صانعي السيارات الصينيين كانوا "الأكثر قدرة على المنافسة في العالم".

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