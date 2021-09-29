.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصرف لبنان المركزي يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي

  • الخط
مصرف لبنان مناسبة
مصرف لبنان المركزي
لبنان

مصرف لبنان المركزي يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي

حذر من تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية في ظل غياب خطة معالجة اقتصادية ومالية شاملة

بيروت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء، إنه يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.

ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأميركي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وهذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80% قيمة مدخراتهم مع تداول الدولار عند حوالي 17 ألف ليرة في السوق الموازية يوم الأربعاء. كان برلمانيون قد طالبوا برفع السعر المطبق على السحب النقدي.

غولدمان ساكس يتوقع "صفراً" لنمو الاقتصاد الصيني لهذه الأسباب قصص اقتصادية اقتصاد الصين غولدمان ساكس يتوقع "صفراً" لنمو الاقتصاد الصيني لهذه الأسباب

لكن البنك المركزي قال في بيان يوم الأربعاء، إن أي تعديل لسعر الصرف "سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن".

وقال البنك المركزي إنه يمدد القواعد الحالية والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى 31 يناير /كانون الثاني 2022، وذلك "لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي" حسبما قال البنك.

وتعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى منصبه هذا الشهر بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد