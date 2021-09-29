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نتورك إنترناشونال تستكمل استحواذها على دي.بي.أو بـ 291.3 مليون دولار

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نتورك إنترناشونال تستكمل استحواذها على دي.بي.أو بـ 291.3 مليون دولار

كان من المفترض إغلاق الاستحواذ بنهاية 2020

دبي - رويترز

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قالت نتورك إنترناشونال لتقديم خدمات المدفوعات، اليوم الأربعاء، إنها استكملت استحواذها على منافستها بي.دي.أو، لتضيف شبكة تضم ما يزيد عن 60 ألف تاجر في 21 دولة في إفريقيا.

وتوقعت نتورك إنترناشونال إغلاق الاستحواذ، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 291.3 مليون دولار، في الربع الأخير من العام الماضي لكنها عدلت الموعد في وقت لاحق إلى الربع الثالث من العام الجاري.

ويرجع التأخير لأسباب من بينها التدقيق في الروابط بين وحدة أكونا أونلاين التابعة لدي.بي.أو وشركة وايركارد لمعالجة المدفوعات المنهارة.

واشترت نتورك إنترناشونال أكونا أونلاين من المسؤول التنفيذي السابق لدى وايركارد ديتمار نوشلمان في 2013. وقالت نتورك إنترناشونال التي مقرها دبي إن نوشلمان كان مديرا لأكونا أونلاين قبل أن تشتريها دي.بي.أو.

وتسببت مخاوف المستثمرين بشأن الصفقة المقترحة وعمليات بيع واسعة بسبب كوفيد-19 في محو نصف القيمة السوقية لنتورك إنترناشونال العام الماضي.

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