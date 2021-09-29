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"سابك" تسوق حصة أرامكو من مواد بتروكيماوية محددة تنتجها "بترورابغ"

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بترورابغ
شعار شركة "بترورابغ"
سوق السعودية

"سابك" تسوق حصة أرامكو من مواد بتروكيماوية محددة تنتجها "بترورابغ"

اعتباراً من مطلع أكتوبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن إبرام اتفاقية مشتركة، اليوم الأربعاء، بينها وبين كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"

وقالت شركة "بترورابغ" في بيان على "تداول السعودية"، إن الاتفاق تقوم على إثره شركة "سابك" بتسويق حصة أرامكو السعودية من مواد بتروكيماوية محددة تنتجها "بترورابغ" وذلك اعتباراً من مطلع أكتوبر 2021.

وأضافت أنه الاتفاقية تهدف إلى رفع كفاءة سلسلة الإمدادات، وتحسين مستوى التنافسية للشركة بين نظيراتها في قطاع صناعة البتروكيماويات.

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وتوقعت أن تنعكس هذه الاتفاقية بشكل إيجابي على الشركة، إلا أنه لا يمكن تحديد ذلك في الوقت الحالي.

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