"مسك" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي لظروفه الخاصة

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن قبول مجلس إدارتها، بالتمرير، استقالة فواز بن مبارك آل مقبل من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والتي تقدم بها بتاريخ اليوم الأربعاء، ويبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 2 ديسمبر 2021.

وقالت "مسك" في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب الاستقالة يعود إلى ظروفه الخاصة وعدم الرغبة بتجديد العقد.

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وكانت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، قد أظهرت تحولها للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 2.7 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت أرباح "مسك" بنسبة 200% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 0.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 3.5 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر نحو 1.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وبلغت خسائرها المتراكمة 64.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، تعادل نسبة 16.1% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.