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"هيرميس" مستشار مالي لطرح "أبو عوف" في بورصة مصر

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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

"هيرميس" مستشار مالي لطرح "أبو عوف" في بورصة مصر

بحلول الربع الثاني من العام 2022

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة "إيه يو إف" المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية، وحددت المجموعة المالية هيرميس مستشاراً للطرح، وفقاً لبيان.

وقال رئيس مجلس إدارة "إيه يو إف"، أحمد عوف، إن "A.U.F" تعتزم طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية البورصة بحلول الربع الثاني من العام 2022، بعد أن أصبحت المجموعة المالية هيرميس مستشارا لتنفيذ الطرح في البورصة.

وتعتبر العلامة التجارية "أبو عوف" من أكبر الشركات المتخصصة في تقديم منتجات غذائية صحية ومكسرات بجودة عالية، وتمتلك في مصر حتى الآن 180 فرعا وأكثر من 1000 مستودع، موزعة على 10 محافظات.

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وبحسب البيان، فإن "أبو عوف" توسعت في إنتاج القهوة مؤخرا، وافتتحت مصنعا لتلبية الطلب المحلي والتصدير.

وتصدر الشركة منتجاتها إلى عدد كبير من الدول الأوروبية مثل إنجلترا وبلجيكا وألمانيا وهولندا ، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية ، بالإضافة إلى الصين، وماليزيا وهونغ كونغ ودول الخليج العربي وليبيا وفلسطين.

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