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"أدنوك للحفر" تعتزم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم المطروحة

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أدنوك للحفر
أدنوك للحفر
سوق أبوظبي

"أدنوك للحفر" تعتزم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم المطروحة

اكتتاب أدنوك جمع 34 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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تقوم شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية، اليوم الخميس، بإخطار المستثمرين في الشريحتين الأولى والثالثة بالتخصيص النهائي في الاكتتاب الذي جرى على 11% من أسهمها بسوق أبوظبي المالية.

وأظهر الجدول الزمني لإصدار أدنوك للحفر، أنه سيجرى إرسال رسائل قصيرة لتأكيد التخصيص النهائي للشريحة الأولى والثالثة.

وجمع اكتتاب أدنوك للحفر 34 مليار دولار، إذ تلقى تغطية بـ31 مرة، فيما تم الانتهاء من تخصيص الشريحة الثانية يوم 27 سبتمبر 2021.

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وأوضحت الشركة أنه سيجري أيضا بدء استرداد مبالغ فائض الاستثمار لمكتتبي الشريحتين الأولى والثالثة وإرسال بريد إلكتروني بخصوص تخصيص الأسهم اعتبارا من اليوم الخميس، فيما سيتم إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 3 أكتوبر 2021 بسعر 2.3 درهم للسهم.

وانتهى اكتتاب المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية في الطرح العام لأسهم شركة أدنوك للحفر، بسعر 2.3 درهم للسهم، لينتهي معه الطرح العام الأولي لأسهم الشركة الذي بدأ في 13 سبتمبر الجاري.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المالكة لغالبية أسهم شركة أدنوك للحفر، أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.2 مليار سهم عادي إلى 1.76 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

وبعد اكتمال عملية الاكتتاب العام تصبح أدنوك مالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة.

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