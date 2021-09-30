انتهاء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة مستشفى المواساة في الدمام

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي لمشروع التوسعة لمستشفى المواساة بمدينة الدمام.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الإنشائية والطبية وصولاً الى التحقق من الجاهزية الكاملة للتشغيل الفعلي.

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وقالت الشركة إنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات المختصة، فيما يتوقع أن يتم التشغيل الفعلي خلال الربع الرابع من العام 2021.

وكانت الشركة قد بدأت في 5 أبريل 2021، التشغيل التجريبي لمشروع التوسعة لمستشفى المواساة بمدينة الدمام.

ونمت الأرباح الفصلية لشركة المواساة 22% إلى 141 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 115.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

إلا أن الأرباح انخفضت 4%، مقابل تلك التي حققتها الشركة في الربع السابق والتي كانت 147 مليون ريال.

وارتفعت أرباح "المواساة" في النصف الأول من 2021، بنسبة 29% إلى 288.5 مليون ريال، مقابل 223.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.