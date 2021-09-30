هيرمس المصرية تجري محادثات لشراء حصة في ايجنس الإسبانية

ذكرت صحيفة "إكسبانشن" اليوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرمس المصرية تتفاوض لشراء حصة في شركة توليد الكهرباء الإسبانية المملوكة للقطاع الخاص ايجنس انرجيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مالية، إن هيرمس ستشتري حصة تبلغ 45% إلى 49% من ايجنس عبر زيادة رأسمال في عملية تقيّم الشركة الإسبانية عند نحو مليار يورو (1.16 مليار دولار).

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وتشغل ايجنس محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبالغاز في إسبانيا بقدرة إجمالية 2.9 غيغاوات وتخطط لمشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 14 غيغاوات.