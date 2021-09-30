"الكيميائية" تمدد مذكرة التفاهم مع "هيلمان العالمية" لتأسيس مشروع مشترك 

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، عن توقيع الخطوط العريضة تمهيداً للوصول إلى الاتفاقية النهائية مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية (هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس) في القطاع الطبي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تأتي بهدف وضع إطار عمل وخطة تنفيذ لبنود مذكرة التفاهم والتي سيتم تمديدها لمدة 180 يومًا ( 6 أشهر) إضافية.

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وأفادت بأن هذا التوقيع سيعطي الفريق المشترك الوقت اللازم لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بهذا التعاون الاستراتيجي والذي من المتوقع بموجبه الوصول إلى الاتفاقية النهائية لتأسيس مشروع مشترك حصري لتقديم خدمات لوجستية في القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية، مع العمل بنفس الأحكام والشروط السابقة.

وأوضحت الشركة أنها سوف تعلن لاحقًا عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

وفي مارس 2021، أعلنت الكيميائية السعودية القابضة، من خلال قطاعها الدوائي، المتمثل بالشركة السعودية العالمية للتجارة "سيتكو فارما" وشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" والشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة، عن توقيع مذكرة تفاهم حصرية مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة.

وقالت "الكيميائية" حينها إن مدة المذكرة 90 يوماً من تاريخ توقيعها، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتتوافق المذكرة مع برنامج التحول الذي أعلنت عنه الشركة في تاريخ 23 يونيو 2020، وتأتي تماشيًا مع أهداف برنامج التحول الوطني ومرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 لتعزيز المكانة اللوجستية للمملكة كمحور تجاري رئيسي يربط بين ثلاث قارات.