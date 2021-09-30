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"إي فاينانس" تطرح 14.5% من أسهمها بالبورصة المصرية

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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

"إي فاينانس" تطرح 14.5% من أسهمها بالبورصة المصرية

النطاق السعري لطرح "إي فاينانس" بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "إي فاينانس"، اليوم الخميس، طرح 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية، وتنفيذ طرح عام في السوق الأولي لـ 177 مليون سهم عادي، ما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.

ويتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية.

وقامت الشركة بتحديد النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

يُذكر أنه سيتم إعلان السعر النهائي للطرح في التاسع من أكتوبر، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 من الشهر المقبل.

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