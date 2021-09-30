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"جبل عمر" تبيع قطعة أرض في مكة مقابل 517.46 مليون ريال

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شركة جبل عمر للتطوير
مشاريع شركة جبل عمر للتطوير
سوق السعودية

"جبل عمر" تبيع قطعة أرض في مكة مقابل 517.46 مليون ريال

مساحة الأرض تبلغ 2600 متر مربع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة مقابل 517.463 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنها باعت قطعة أرض تبلغ مساحتها 2600 متر مربع والواقعة ضمن مشروعها في مدينة مكة المكرمة.

وأشارت الشركة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي عند إتمام الصفقة.

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وحول أسباب الصفقة، أفادت الشركة بأنها تأتي بغرض تنفيذ خطط إعادة هيكلة الالتزامات المالية واستكمال بناء المراحل القائمة.

وتابعت الشركة: "من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام عملية إفراغ الأرض لصالح المشتري، وسيتم استخدام متحصلات البيع لاستكمال أعمال الإنشاءات في المراحل القائمة من المشروع بالإضافة إلى سداد جزء من القرض المجمّع".

وكانت شركة جبل عمر للتطوير، أعلنت في أغسطس الماضي عن تنفيذ أحد برامج خطة التحول الاستراتيجي للشركة والتي ترتكز على الاستفادة من الفرص التي خلقتها رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الضيافة بمكة المكرمة بصفته مكوناً رئيسياً لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحجاج والمعتمرين.

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