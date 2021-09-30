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"ريدان" توقع عقد امتياز تجاري مع "الراية للمطاعم" في مصر

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مطابخ ومطاعم ريدان
مطابخ ومطاعم ريدان
سوق السعودية

"ريدان" توقع عقد امتياز تجاري مع "الراية للمطاعم" في مصر

سيظهر الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من عام 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ريدان الغذائية "ريدان"، عن توقيع عقد امتياز تجاري مع شركة الراية المحدودة للمطاعم في داخل جمهورية مصر العربية وتحويل فروع الشركة التابعة إلى فروع امتياز تجاري.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد تبلغ 7 ملايين جنيه شاملة رسوم الامتياز التجاري بقيمة 500 ألف جنيه تدفع مرة واحدة بجانب 800 ألف جنيه إيراد الامتياز التجاري للسنة الأولى من العقد.

أفادت الشركة بأن مدة العقد تصل لنحو 10 سنوات قابلة للتجديد، وسيكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الرابع لعام 2021.

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وفي أغسطس الماضي، أعلنت شركة ريدان الغذائية عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 1822.3%.

وقالت شركة "ريدان" إن عدد الأسهم المباعة 307.78 ألف سهم، بإجمالي مبلغ نحو 8.34 مليون ريال.

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