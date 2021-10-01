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هيئة السوق توافق على طلب "ميدغلف" زيادة رأسمالها بـ 420 مليون ريال

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ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على طلب "ميدغلف" زيادة رأسمالها بـ 420 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (420,000,000) ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) المبين أعلاه، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

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