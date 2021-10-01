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"سابك" تُسوّق حصة أرامكو في منتجات "بترو رابغ"

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"سابك" تُسوّق حصة أرامكو في منتجات "بترو رابغ"

بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية لـ"سابك" بوصفها الذراع الكيماوية لشركة أرامكو

الرياض - واس

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها ستبدأ اليوم الجمعة 1 أكتوبر، تسويق المنتجات البتروكيماوية في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية لشركة "سابك" بوصفها الذراع الكيماوية لشركة أرامكو، ويعكس التزام الشركتين بتحديد أوجه التعاون التي تعود بقيمة مضافة على المساهمين.

وتتعلق عملية إعادة تنسيق مسؤوليات التسويق بمجموعة من المنتجات السائلة والبوليمرات، تشمل غلايكول الإثيلين الأحادي، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي ميثيل ميثاكريليت، ومنتجات البولي أميد.

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وتسعى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من خلال تسويق منتجات "بترو رابغ" إلى تعزيز منتجاتها وخدماتها المشتركة، والحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة الكيماويات العالمية، وتوفير نقاط البيع، وخدمات وحلول ما بعد البيع، كما تتوقع الشركة زيادة كفاءة سلسلة الإمدادات بعد هذه التغييرات الأخيرة.

قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبد الرحمن الفقيه: "إن عمليات إعادة نقل المهام تمثل خطوة بارزة في مسيرة ’سابك’ نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، كما ستعزز مكانتنا كمقدم للحلول المبتكرة في صناعة الكيماويات العالمية، وتدعم نمو أعمالنا على المدى الطويل".

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