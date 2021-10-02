البنك الأهلي المصري: فرع السعودية سيكون خطوة هامة باستراتيجية التوسع عربياً وآسيوياً

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، تقدير البنك للسلطات السعودية ممثلة في مجلس الوزراء والبنك المركزي السعودي الذي قام بكافة التيسيرات في كافة المراحل وصولا إلى مرحلة الحصول على الترخيص لفرع للبنك المصري في المملكة.

وأشار عكاشة في بيان صحافي إلى أن هذا الترخيص يعكس حرص المملكة واهتمام مسؤوليها بتواجد البنك الأهلي المصري بفرع في السعودية.

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وأوضح أن افتتاح فرع جديد للبنك الأهلي بالسعودية يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الخارجي في أهم المراكز الحيوية خارج مصر بمختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن التوسع في الدول العربية هو أحد استراتيجيات هذا الانتشار، خاصة في البلاد التي تشهد حركة تجارية واستثمارات بينية نشطة، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة تلك البلاد، سواء من جانب العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين أو من خلال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الممتد الذي سيدعمه تواجد فرع من البنك بالمملكة.

وأكد أن الجالية المصرية بالسعودية تعد أحد أكبر وأهم الجاليات المصرية في الخارج، حيث يفوق تعدادها 3 ملايين مصري يعملون بمختلف المجالات الحيوية التي تخدم اقتصاد المملكة.

وقال إن السوق السعودية من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الخليج العربي، بل في قارة آسيا بأكملها، وإن حرص البنك على أن يتواجد بها يأتي استنادا إلى احتياجات المصريين العاملين بها، وكذلك رغبة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لدعم حركة التجارة البينية بين البلدين لكل من الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة وتسهيل الإجراءات المصرفية لمشروعاتهم الاستثمارية، خاصة أن السعودية تعد ثاني أكبر الدول استثمارا في مصر بحجم استثمارات تخطى 6 مليارات دولار.

من جهته أشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إلى أن البنك كان قد تقدم بطلب إلى البنك المركزي السعودي لافتتاح فرع بالعاصمة السعودية الرياض، ومع ورود الترخيص من السلطات السعودية سيبدأ العمل فورا في اختيار المكان الملائم لافتتاح الفرع في أقرب وقت ممكن، مع استيفاء كافة المتطلبات الرقابية الواردة من السلطات السعودية، ثم استكمال باقي الإجراءات اللازمة لتجهيزه بكافة الاحتياجات التي تليق بالبنك الأهلي المصري.