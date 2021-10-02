.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماسك يخلف موعده مجدداً.. تسلا تؤجل القيادة الذاتية لهذا الوقت

  • الخط
سيارة تسلا
سيارة تسلا
تسلا

ماسك يخلف موعده مجدداً.. تسلا تؤجل القيادة الذاتية لهذا الوقت

سمحت الشركة لـ 2000 شخص باختبار الميزات التجريبية المنتظرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن الشركة ستؤجل طرح نسخة تجريبية مما يسمى بنظام القيادة الذاتية الكامل FSD لمزيد من العملاء لمدة أسبوع لتتماشى مع تحديث البرنامج المتأخر.

كتب ماسك يوم الجمعة على تويتر، إن شركة صناعة السيارات ستوسع الوصول إلى ما تشير إليه باسم FSD beta عندما تصدر الإصدار الذي يحمل الرمز 10.2 من البرنامج.

سمحت تسلا منذ ما يقرب من عام لما يقرب من 2000 شخص باختبار الميزات التجريبية التي سيتم تسعيرها على العملاء بما يصل إلى 10000 دولار ليكونوا قادرين على استخدامها في وقت ما في المستقبل.

قالت الشركة إنه بينما تم تصميم FSD للتعامل مع الرحلات يوماً ما دون تدخل السائق، إلا أنها ليست قادرة بعد على جعل سيارات تسلا ذاتية القيادة.

وقبل أسبوع، أضافت تسلا خياراً للعملاء على برنامج القيادة الخاص بسياراتها يسمح لهم بطلب المشاركة في برنامج الاختبار التجريبي. حيث يجب أن يوافقوا على السماح للشركة بتقييم سلوكهم في القيادة لمدة سبعة أيام والإقرار بأنهم مسؤولون عن البقاء في حالة تأهب وإبقاء أيديهم على عجلة القيادة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين
إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين إلهام شاهين للعربية.نت: أشهدت الجميع على وصيتي.. ولا ألتفت للمتطرفين
الأكثر قراءة
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ
صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة
ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب ملياردير يخسر جنسيته وأمواله وصحته على طريق الهروب من الضرائب
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد