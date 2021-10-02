ماسك يخلف موعده مجدداً.. تسلا تؤجل القيادة الذاتية لهذا الوقت

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن الشركة ستؤجل طرح نسخة تجريبية مما يسمى بنظام القيادة الذاتية الكامل FSD لمزيد من العملاء لمدة أسبوع لتتماشى مع تحديث البرنامج المتأخر.

كتب ماسك يوم الجمعة على تويتر، إن شركة صناعة السيارات ستوسع الوصول إلى ما تشير إليه باسم FSD beta عندما تصدر الإصدار الذي يحمل الرمز 10.2 من البرنامج.

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سمحت تسلا منذ ما يقرب من عام لما يقرب من 2000 شخص باختبار الميزات التجريبية التي سيتم تسعيرها على العملاء بما يصل إلى 10000 دولار ليكونوا قادرين على استخدامها في وقت ما في المستقبل.

قالت الشركة إنه بينما تم تصميم FSD للتعامل مع الرحلات يوماً ما دون تدخل السائق، إلا أنها ليست قادرة بعد على جعل سيارات تسلا ذاتية القيادة.

وقبل أسبوع، أضافت تسلا خياراً للعملاء على برنامج القيادة الخاص بسياراتها يسمح لهم بطلب المشاركة في برنامج الاختبار التجريبي. حيث يجب أن يوافقوا على السماح للشركة بتقييم سلوكهم في القيادة لمدة سبعة أيام والإقرار بأنهم مسؤولون عن البقاء في حالة تأهب وإبقاء أيديهم على عجلة القيادة.