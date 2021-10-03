بدء إدراج وتداول "أدنوك للحفر" بسوق أبوظبي.. والسهم يقفز 24%

افتتحت أسهم أدنوك للحفر أولى تداولاتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأحد، عند 2.85 درهم للسهم مقارنة بسعر السهم في الطرح الأولي عند 2.3 درهم، ما يمثل نسبة ارتفاع قدرها 24%.

وبدأ اليوم 3 أكتوبر إدراج وتداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر 2.3 درهم للسهم.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان، إن عوائد الاكتتاب زادت عن 4 مليارات درهم عند التسوية النهائية للأسهم في عملية الاكتتاب، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الآن.

ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج

وأوضحت أن تغطية الاكتتاب تجاوزت أضعاف القيمة المستهدفة، إذ بلغ الطلب على أسهم الطرح العام نحو 127 مليار درهم أي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية للمؤسسات بنسبة 86%، والشريحة الثالثة لموظفي الشركة بـ 4%.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المالكة لغالبية أسهم شركة أدنوك للحفر، أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.2 مليار سهم عادي إلى 1.76 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

وبعد اكتمال عملية الاكتتاب العام تصبح أدنوك مالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة.