"الزكاة السعودية" ترسي عقدا بـ60.9 مليون ريال على "الخريف"

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن ترسية عقد مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بقيمة 60.969 مليون ريال، بغرض تشغيل وصيانة ونظافة محطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وملحقاتها بالمنافذ البرية التابعة للهيئة.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الشركة ستقوم بتنفيذ تشغيل وصيانة ونظافة محطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وملحقاتها بالمنافذ البرية وذلك ‬لمدة 36 شهراً.

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وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2021.

وأفادت بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

كانت "الخريف"، قد وقعت عدد 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية ‬وذلك لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة.

وقالت الشركة في بيان سابق على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 316.6 مليون ريال، ومدته 36 شهراً.

وتتوزع مناطق منها منطقة الرياض وذلك في وحدة أعمال مدينة الرياض، ومنطقة الرياض الوحدة الجنوبية، ومنطقة الرياض الوحدة الشمالية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة وحدة أعمال جدة، والمنطقة الشرقية الوحدة الوسطى، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل بالإضافة إلى منطقة تبوك.