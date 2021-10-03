"المركز الطبي الدولي" يقرر طرح أسهمه في سوق السعودية

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الأحد، عن قيام شركتها الزميلة، وهي شركة المركز الطبي الدولي، بإصدار قرار مجلس إدارة بتاريخ 30 سبتمبر 2021م لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحولها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتعمل شركة المركز الطبي الدولي في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك مركزاً طبياً ومجمع عيادات طبية متعددة التخصصات بسعة إجمالية حالية تبلغ 300 سرير طبي، وفقا لبيان أرسلته لتداول السعودية.

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ومن الجدير بالذكر أن مجموعة فتيحي القابضة تمتلك نسبة 19.25% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي البالغ 750 مليون ريال.

ويأتي ذلك متماشياً مع استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة، وهو الأمر الذي سيسهم بدوره في التأثير بشكل إيجابي مستقبلا على زيادة العائد على حقوق مساهمي المجموعة.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة أمانات القابضة الإماراتية، أن الصندوق السعودي للرعاية الصحية والتعليم المملوك لها بالكامل، قام ببيع حصة الأقلية العائدة له والمتمثلة في 13.13% من الأسهم في المركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية إلى مستثمر خاص مقابل 443 مليون ريال سعودي.

ونتج عن ذلك التخارج عائد نقدي إجمالي قدره حوالي 100 مليون درهم إماراتي شاملاً توزيعات الأرباح، ومن المتوقع أن يسجل صافي ربح من هذا البيع يبلغ حوالي 40 مليون درهم.