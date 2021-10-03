.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المركز الطبي الدولي" يقرر طرح أسهمه في سوق السعودية

  • الخط
المركز الطبي الدولي
المركز الطبي الدولي
سوق السعودية

"المركز الطبي الدولي" يقرر طرح أسهمه في سوق السعودية

سعته الإجمالية تبلغ 300 سرير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الأحد، عن قيام شركتها الزميلة، وهي شركة المركز الطبي الدولي، بإصدار قرار مجلس إدارة بتاريخ 30 سبتمبر 2021م لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحولها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتعمل شركة المركز الطبي الدولي في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك مركزاً طبياً ومجمع عيادات طبية متعددة التخصصات بسعة إجمالية حالية تبلغ 300 سرير طبي، وفقا لبيان أرسلته لتداول السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة فتيحي القابضة تمتلك نسبة 19.25% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي البالغ 750 مليون ريال.

ترقب 17 طرحاً جديداً في سوق الأسهم السعودية خلال 3 أشهر أسواق المال سوق السعودية ترقب 17 طرحاً جديداً في سوق الأسهم السعودية خلال 3 أشهر

ويأتي ذلك متماشياً مع استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة، وهو الأمر الذي سيسهم بدوره في التأثير بشكل إيجابي مستقبلا على زيادة العائد على حقوق مساهمي المجموعة.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة أمانات القابضة الإماراتية، أن الصندوق السعودي للرعاية الصحية والتعليم المملوك لها بالكامل، قام ببيع حصة الأقلية العائدة له والمتمثلة في 13.13% من الأسهم في المركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية إلى مستثمر خاص مقابل 443 مليون ريال سعودي.

ونتج عن ذلك التخارج عائد نقدي إجمالي قدره حوالي 100 مليون درهم إماراتي شاملاً توزيعات الأرباح، ومن المتوقع أن يسجل صافي ربح من هذا البيع يبلغ حوالي 40 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية العربية.نت تروي قصص يمنيات خرجن من ركام الحرب لمنصات التتويج العالمية
الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا.. وتقتل الملايين
الأكثر قراءة
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
"عنبر" تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
"إطلاق نار كثيف".. إيقاف مقيمين نشرا فيديو مضللاً بالسعودية
توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ توطين المطاعم والمقاهي والأسواق المركزية في السعودية يدخل حيز التنفيذ
صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة صورتها شغلت العالم.. والد طفلة مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة
الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية الإعصار شاهين.. الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية
قبل أن تذهب
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
دراسة مثيرة عن مرض كورونا طويل الأمد.. تعرف على تفاصيلها
اكتشف المزيد