"معدنية" تلغي مذكرة تفاهم مع "فالكو الفرنسية" لعدم التوصل لاتفاق

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن إلغاء مذكرة التفاهم المبرمة مع مجموعة فالكو الفرنسية وذلك لعدم وصول الى اتفاق بين الطرفين.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي أثر مالي على قوائم الشركة ولا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.

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وكانت "معدنية" قد وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة فالكو الفرنسية في 2 مايو 2016 لإقامة مشروع لصناعة محابس متخصصة في مجال الزيت والغاز والبتروكيماويات.

وكانت النتائج المالية الأولية لـ"معدنية" أظهرت تراجع خسائرها بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 7.38 مليون ريال، مقابل 7.71 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "معدنية" بنسبة 4.2% في الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر نحو 7.08 مليون ريال في الربع الأول من 2021.