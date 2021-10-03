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"نماء للكيماويات" توقف مصنع "حصاد" للصيانة و19.6 مليون ريال أثره المالي

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نماء للكيماويات
نماء للكيماويات
سوق السعودية

"نماء للكيماويات" توقف مصنع "حصاد" للصيانة و19.6 مليون ريال أثره المالي

سيظهر أثره في قوائم الربع الرابع من العام 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن إيقاف مصنع مشروع حصاد، التابع لشركة الجبيل للصناعات الكيماوية، وذلك ابتداء من مطلع أكتوبر ومن المتوقع أن يستمر التوقف لمدة 20 يوما لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية وكذلك استبدال المحفزات الكيماوية خلال فترة التوقف.

وتوقعت "نماء للكيماويات" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، عودة المصنع للإنتاج في تاريخ 21 أكتوبر 2021.

وأضافت أن إيقاف التشغيل هو جزء من الخطة السنوية لهذا العام للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

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وأوضحت أنه لتداخل منتجات الشركة في عملية الإنتاج، تم أخذ الاحتياطيات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف تجاه عملاء الشركة وكذلك المنتجات الأخرى في الشركة.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذا التوقف مبلغ 19.6 مليون ريال، والذي سيظهر أثره في قوائم الربع الرابع من العام 2021.

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