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50 مليار ريال حصة صندوق الاستثمارات العامة المتوقع بيعها في STC

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صندوق الاستثمارات

50 مليار ريال حصة صندوق الاستثمارات العامة المتوقع بيعها في STC

تهدف إلى تمكين إعادة تدوير رأسمال الصندوق في استثمارات جديدة

دبي - العربية.نت

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تبلغ القيمة السوقية للحصة التي يدرس صندوق الاستثمارات العامة بيعها في شركة الاتصالات السعودية STC بنحو 50 مليار ريال.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، الخميس الماضي، عن تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر المساهمين بها، بشأن دراسة بيع جزء من أسهمه في "إس تي سي" مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد عن 50% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنه لن تبدأ عملية بيع أي من أسهم الصندوق إلى حين الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات والحصول على الموافقات ذات العلاقة وذلك وفقا لما جاء في إعلان الصندوق عن الصفقة المحتملة.

من جانبه، ذكر صندوق الاستثمارات العامة، الخميس، أنه يدرس عملية بيع جزء من أسهمه في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" لمؤسسات استثمارية دولية ومحلية إلى جانب المستثمرين الأفراد.

وقال الصندوق في بيان، إن الصفقة المحتملة تهدف إلى تمكين إعادة تدوير رأسمال الصندوق في استثمارات جديدة تساهم في تعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى.

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