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أرامكو تعلن نتائج وتوزيعات الربع الثالث بنهاية الشهر الجاري

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سوق السعودية

أرامكو تعلن نتائج وتوزيعات الربع الثالث بنهاية الشهر الجاري

ستنشر التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021 مطلع نوفمبر المُقبل

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر 2021.

وأضافت في بيان، أن الإعلان سيكون قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأوضحت أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021 والذي يشمل القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1443هـ الموافق 1 نوفمبر 2021.

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وأشارت إلى أنه لن يكون هناك بث إلكتروني لنتائج الربع الثالث من عام 2021، وسيكون البث الإلكتروني متزامنًا مع إعلان نتائج السنة المالية 2021، وذلك في شهر مارس 2022.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2021، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 287.8%، لتسجل أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية، بصافي ربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 153.5% لتصل إلى 312.35 مليار ريال، مقابل 123.23 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي ربح بلغ 176.91 مليار ريال، مقابل 87.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 103.111%.

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