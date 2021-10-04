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البيت الأبيض: مواقع التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

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Logos of US social networks Facebook and Instagram on the screens of a tablet and a mobile phone. (AFP)
فيسبوك
فيسبوك

البيت الأبيض: مواقع التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

قال إن مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية

دبي - العربية.نت

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قال البيت الأبيض إن مواقع التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.

ويرى البيت الأبيض أن مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية.

وأبلغ مستخدمو شركة فيسبوك حول العالم أنهم غير قادرين على الوصول إلى مجموعة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما في ذلك الشبكة الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام وخدمة المراسلة واتساب.

وشمل التعطل الذي حدث اليوم الإثنين خدمات الشركة على مستوى العالم ، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

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وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم على فيسبوك عن مشكلات في الوصول إلى التطبيق في الساعة 11:54 صباحًا في نيويورك، وفقًا لموقع "داون تراكر"، فيما أبلغ ما لا يقل عن 98000 شخص عن مشاكل مع إنستغرام، وقال حوالي 35000 شخصًا إن واتساب يواجه مشكلات.

وتضم شبكة تطبيقات فيسبوك أكثر من 2.7 مليار مستخدم يوميًا في المتوسط.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فيسبوك يستبعد الهجوم الإلكتروني وراء وقف خدماته مع واتساب وإنستغرام.

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