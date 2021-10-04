باتك تحصل على تمويل بـ 140 مليون ريال لتمويل شراء 35.8% من "المدن الذكية"

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، اليوم الاثنين، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية من بنك الجزيرة بسقف ائتماني مقداره 140 مليون ريال وتم استخدام جزء من هذه التسهيلات بمبلغ قدرة 101.362 مليون ريال.

وأضافت الشركة، في بيان لتداول السعودية، أنه سيتم سداد قيمة التمويل والأرباح بموجب دفعة واحدة تستحق خلال مدة أقصاها 12 شهر أو عند استلام عوائد طرح حقوق الأولوية.

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وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هو التنازل لصالح البنك عن عوائد طرح حقوق الأولوية، وسند لأمر بمبلغ 140 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل، هو تمويل تملك شركة باتك ما نسبته 35.8% من شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات، تمويل مصاريف رأسمالية وتشغيلية.

وفي بيان آخر قالت الشركة إنها انتهت من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بشراء 35.8% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات من الحصص المملوكة لشركة الوقوف الذكي القابضة بمقابل نقدي قدره 107.874 مليون ريال