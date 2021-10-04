كانتاس الأسترالية وطيران الإمارات تمددان شراكتهما الأساسية 5 سنوات إضافية

مددت طيران الإمارات وشركة خطوط كانتاس الجوية الأسترالية، شراكة للمساعدة في تعزيز تعافي السفر الدولي.

وتعتزم الشركتان الحصول على الموافقات الحالية من الجهات التنظيمية لتشغيل مشروع مشترك حتى مارس/آذار 2023.

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وتسعى الشركتان إلى إعادة تفويض من الجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، لاستمرار العناصر الأساسية للشراكة بما في ذلك تنسيق التسعير والجداول الزمنية والمبيعات والتسويق السياحي على الطرق المعتمدة حتى عام 2028.

وتتضمن الصفقة خيارا للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد ذلك.