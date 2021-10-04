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"أميانتيت" توقع اتفاقية إعادة جدولة تسهيلات مصرفية بـ 330 مليون ريال 

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أميانتيت مناسبة
أميانتيت
سوق السعودية

"أميانتيت" توقع اتفاقية إعادة جدولة تسهيلات مصرفية بـ 330 مليون ريال

بهدف تمكين الشركة من تحسين وتنظيم التدفقات النقدية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن إعادة جدولة تسهيلات مصرفية مقدمة من البنك الأهلي السعودي بقيمة 330 مليون ريال.

وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية، اليوم الاثنين، إن توقيع اتفاقية إعادة جدولة التسهيلات سيكون له الأثر الإيجابي بتعزيز أداء الشركة خلال الفترة القادمة".

وأوضحت الشركة أن إعادة جدولة التمويل يستهدف تمكين الشركة من تحسين وتنظيم التدفقات النقدية وإدارة عملياتها التشغيلية بشكل أفضل والتي تتناسب مع فترة التسهيلات الجديدة البالغة 10 سنوات وتخفيض العمولات البنكية السنوية من سايبور +3.25% إلى سايبور +1.5%.

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وحول مدة التمويل قبل الجدولة، أشار التقرير إلى أنها قيمة التسهيلات القديمة كانت بقيمة 313 مليون ريال، بالإضافة إلى تيسير تجاري حد مشترك، واعتمادات مستندية، وضمانات بنكية بقيمة 110.9 مليون ريال.

كما تتضمن التسهيلات قبل الجدولة تيسير تجاري لمرة واحدة 219.1 مليون ريال.

وتابعت الشركة: "تصل مدة التمويل بعد الجدولة للتيسير التجاري لمرة واحدة بمبلغ 219.1 مليون ريال (غير دوار) ولمدة 10 سنوات شاملة سنتين فترة سماح يسدد على أقساط نصف سنوية وسداد الأرباح بشكل نصف سنوي خلال فترة السماح على ألا يتعدى سداد أخر قسط 31 ديسمبر 2031".

وأشارت إلى التيسير التجاري بحد مشترك واعتمادات مستندية، وضمانات بنكية بقيمة 110.9 مليون ريال ويتاح للشركة من خلال أي مبلغ يتم سداده من الحد الأساسي وبما لا يتجاوز 30% من إجمالي الحد لتمويل احتياجات رأس المال العامل من خلال الشراء المباشر للمواد الخام والمصروفات الرأسمالية، ولفترة إجمالية لا تتعدى 12 شهراً.

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