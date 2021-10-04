"سوافي" تعزز المحتوى المحلي لخدمات الحفر في السعودية باستحواذها على "نيوزكو"

أعلنت شركة "سوافي الجزيرة" المتخصصة في تكنولوجيا حقول النفط والغاز في السعودية، عن استحواذها على شركة Newsco الدولية لخدمات الطاقة والحفر التوجيهي.

يأتي هذا الاستحواذ في سياق تعزيز شركة "سوافي الجزيرة" لنهجها في تعزيز المحتوي المحلي لخدمات الحفر، وتوطين الخبرات العالمية، إلى جانب تقوية سلاسل التوريد من خلال مركز خدمات متكامل سيتم إنشاؤه في مدينة الملك سلمان للطاقة بالظهران في نهاية هذا العام.

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وتخطط شركة سوافي نيوزكو لخلق أكثر من 200 فرصة عمل في مجال الحفر حول العالم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما ذكره رئيسها التنفيذي.

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد رامي التركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة التركي القابضة، التي تمتلك سوافي، أن الاستحواذ على شركة Newsco الدولية لخدمات الطاقة، سيوطّن تقنيات وابتكارات مهمة في مجالات الحفر التوجيهي، وسيصب في مصلحة الشركات السعودية وعلى رأسها أرامكو.

وقال: "الصفقة تعتبر استثنائية في مسيرتنا وعلى مستوى الشركات السعودية".

