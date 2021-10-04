"سوفت بنك" تسرع وتيرة الاستثمارات الناشئة.. 115 صفقة في 9 أشهر

قام ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة سوفت بنك، بتسريع وتيرة استثماراته الناشئة بشكل حاد هذا العام، حيث ضاعف عدد الشركات في صندوق "رؤية 2" خمس مرات في أقل من تسعة أشهر.

وأبرم مؤسس "سوفت بنك" 115 صفقة هذا العام، وفقًا لحسابات بلومبرغ بناءً على البيانات الصادرة عن الشركة. وهذا أكثر من العدد الإجمالي للصفقات التي أبرمها صندوق "رؤية سوفت بنك" الأول منذ بدايته في عام 2017، مما يُظهر أن ماسا سون لا يزال واثقًا من قدرته الاستثمارية على الرغم من تعثر رهاناته على شركة مشاركة المكاتب WeWork والممول Greensill.

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تكثف مجموعة سوفت بنك استثماراتها في وقت وصل نشاط رأس المال الاستثماري إلى ذروته. ووصل تمويل الشركات الناشئة إلى رقم قياسي عالمي بلغ 156 مليار دولار في الربع الثاني، وفقًا لـ CB Insights.

في غضون ذلك، زاد "سون" حجم الأموال المخصصة لصندوق Vision 2 من 10 مليارات دولار في بداية العام إلى 40 مليار دولار في يونيو. ويخطط الملياردير أيضًا لاستثمار ما يصل إلى 2.6 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصندوق.

غالبًا ما بلغت صفقات صندوق "رؤية سوفت بنك" الأول المليارات - أكثر من 10 مليارات دولار في Didi Chuxing، و 7.7 مليار دولار في Uber و 4.4 مليار دولار في WeWork - فيما نفذ صندوق "رؤية 2" ثلاثة استثمارات فقط تزيد قيمتها عن المليار دولار، بما في ذلك رهان بقيمة 1.3 مليار دولار على شركة KE Holdings Inc الصينية التي تدير خدمة Beike العقارية عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى صندوقي "الرؤية"، أنشأت سوفت بنك صندوقًا لأميركا اللاتينية بقيمة 5 مليارات دولار استثمر في 48 شركة منذ إنشائه في مارس 2019. وقد عزز "سون" في وقت سابق من هذا الشهر رأس المال المخصص للمنطقة بمقدار 3 مليارات دولار إضافية.

في آخر تقرير موجز عن الأرباح في أغسطس، قال مؤسس "سوفت بنك" إن محفظة المجموعة بلغ إجماليها أكثر من 300 شركة عبر الصناديق الثلاثة المختلفة. وقال إن استراتيجية الاستثمار لا تزال كما هي، حيث تدعم الشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخطي الأعمال التقليدية.