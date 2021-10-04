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"معدنية" تعتزم إنشاء مصنع محابس للزيوت والبتروكيماويات

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الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

"معدنية" تعتزم إنشاء مصنع محابس للزيوت والبتروكيماويات

بدء الإنتاج التجريبي بالربع الثاني 2023

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، اليوم الاثنين، عن إقامة مشروع لصناعة محابس متخصصة في مجال الزيت والغاز والبتروكيماويات.

وأضافت الشركة أن المشروع سيكون مملوكا لها بالكامل، بعد أن ألغت مذكرة التفاهم مع شركة فالكو الفرنسية لإنشائه.

وأوضحت أنها ستبدأ في تشييد المشروع بالربع الرابع من عام 2021 على أن يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2023، وتصل تكلفته إلى 71 مليون ريال.

وأشارت إلى أن تمويل المشروع عن طريق رأس المال والبنوك، وتوقعت أن يتم البدء في الإنتاج التجريبي بالربع الثاني من عام 2023.

وذكرت أن الأثر المتوقع للمشروع على نتائج أعمال الشركة سيكون بالنصف الثاني من عام 2023.

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