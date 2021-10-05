الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. تعرف على الشركات المنفذة

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات مع شركة Hitachi ABB Power Grids وقع اليوم الثلاثاء، عقداً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لتنفيذ جميع الأعمال في مصر لربط شبكتي الكهرباء الوطنية في مصر والسعودية، بينما سيقوم تحالف منفصل من Hitachi ABB Power Grids والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية SSEM بتنفيذ الأعمال في السعودية.

وقالت "أوراسكوم كونستراكشون"، في بيان لها، إن هذا المشروع المميز يعد من أكثر مشاريع HVDC (التيار المباشر عالي الجهد) تقدماً من نوعها في جميع أنحاء العالم وكأول مشروع HVDC يربط بين القارات في العالم.

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وأضافت أن المشروع سيسمح لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 غيغاوات في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة.

وأوضحت أنه علاوة على ذلك، يسمح ربط HVDC لكل مصر والسعودية بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل من البصمة الكربونية الإجمالية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع في كلا البلدين مئات الملايين من الدولار الأميركي، وسيتم توفير التمويل من قبل مؤسسة تمويل تنموي.

وسيقوم تحالف أوراسكوم للإنشاءات و Hitachi ABB Power Grids ببناء محطة تحويل HVDC في شمال شرقي القاهرة والمحطة الانتقالية في طابا، سيناء.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2024 بطاقة 1.5 غيغاواط، وتوازن السعة في منتصف عام 2025.

نفذت شركة أوراسكوم للإنشاءات مشاريع لإنتاج الكهرباء في مصر بالسنوات الأخيرة، أضافت أكثر من 12.5 غيغاوات منذ عام 2015.