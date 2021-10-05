كيان جديد يتوقع الاستحواذ على 5 شركات ناشئة في مصر هذا العام

توقع نائب رئيس شركة Sequence Ventures ماجد شوقي، في مقابلة مع "العربية" أن يكون متوسط عوائد التخارج من الشركات الناشئة يتراوح بين 25% و30%.

وكشف شوقي أن الشركة ستعلن خلال فترة شهر عن الصفقات المحتملة، مبينا أنها تستهدف 25 شركة ناشئة، ثم بلغت القائمة القصيرة للشركات 10 شركات، وبناء على التفاوض يتوقع إتمام الاستحواذ أو الشركات مع 4 إلى 5 شركات نهاية العام الحالي، بناء على موافقات لجنة الاستثمار.

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وأوضح أن المستهدف سيكون من شركات ناشئة تدار من شباب مصري في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي وتطوير خطوط الإنتاج الصناعي.

ويتجه نخبة من المستثمرين المتخصصين لإطلاق شركة sequence ventures لإدارة رأس المال المخاطر، وتستهدف استثمار نحو 500 مليون جنيه في الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمجالات التكنولوجيا العميقة ‏Deep-Tech في مصر.

وتعتزم الشركة الاستحواذ على حصص أقلية في نحو 15 إلى 20 شركة بأجل زمني للاستثمار يصل إلى 5 سنوات.