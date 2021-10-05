.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيان جديد يتوقع الاستحواذ على 5 شركات ناشئة في مصر هذا العام

  • الخط
شركات

كيان جديد يتوقع الاستحواذ على 5 شركات ناشئة في مصر هذا العام

ماجد شوقي للعربية: 25% متوسط عوائد متوقعة من التخارج من الاستثمار في الشركات الناشئة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع نائب رئيس شركة Sequence Ventures ماجد شوقي، في مقابلة مع "العربية" أن يكون متوسط عوائد التخارج من الشركات الناشئة يتراوح بين 25% و30%.

وكشف شوقي أن الشركة ستعلن خلال فترة شهر عن الصفقات المحتملة، مبينا أنها تستهدف 25 شركة ناشئة، ثم بلغت القائمة القصيرة للشركات 10 شركات، وبناء على التفاوض يتوقع إتمام الاستحواذ أو الشركات مع 4 إلى 5 شركات نهاية العام الحالي، بناء على موافقات لجنة الاستثمار.

وأوضح أن المستهدف سيكون من شركات ناشئة تدار من شباب مصري في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي وتطوير خطوط الإنتاج الصناعي.

ويتجه نخبة من المستثمرين المتخصصين لإطلاق شركة sequence ventures لإدارة رأس المال المخاطر، وتستهدف استثمار نحو 500 مليون جنيه في الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمجالات التكنولوجيا العميقة ‏Deep-Tech في مصر.

وتعتزم الشركة الاستحواذ على حصص أقلية في نحو 15 إلى 20 شركة بأجل زمني للاستثمار يصل إلى 5 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"
انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
الإعدام بانتظاره.. ضحايا الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد