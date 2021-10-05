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"الحاسوب للتجارة" تعتزم طرح 20% من أسهمها في سوق "نمو"

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السوق الموازية نمو
السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

"الحاسوب للتجارة" تعتزم طرح 20% من أسهمها في سوق "نمو"

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين وإشعارهم قبل بداية الطرح

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دار التمويل والاستثمار المالية بصفتها المستشار المالي لشركة الحاسوب للتجارة، اليوم الثلاثاء، عن نية شركة "الحاسوب" في طرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو" لدى "تداول السعودية".

وذكرت شركة دار التمويل والاستثمار، في بيان على "تداول السعودية"، أن يشمل الطرح بيع 20% من أسهم الشركة.

وأضافت شركة دار التمويل والاستثمار أن شركة الحاسوب للتجارة، حصلت على موافقة "تداول" المشروطة على طلب إدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو"، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 280,000 سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 20 سبتمبر 2021.

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وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين وإشعارهم قبل بداية الطرح.

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