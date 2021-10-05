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"الكثيري" تعتزم طرح صكوك إسلامية بـ500 مليون ريال

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الكثيري القابضة
الكثيري القابضة
سوق السعودية

"الكثيري" تعتزم طرح صكوك إسلامية بـ500 مليون ريال

الطرح يخضع لموافقات رسمية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الكثيري القابضة عن عزمها إصدار برنامج ﺻﻛوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي، بقيمة تبلغ 500 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من الطرح يرجع لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

وأفادت الشركة بأن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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وأشارت "الكثيري" إلى أن مجلس الإدارة وافق على تعيين الخير كابيتال كمستشار لعملية إصدار وطرح الصكوك (طرحاً عاماً).

وتابعت الشركة: "لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه، كما أن أي طرح للصكوك سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقًا للقواعد واللوائح التنظيمية الخاصة بتلك الدول".

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