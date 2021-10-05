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المركزي السعودي يوافق على تأسيس بوبا للتأمين شركة للاستثمار الجريء

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شركة بوبا العربية
بوبا العربية
سوق السعودية

المركزي السعودي يوافق على تأسيس بوبا للتأمين شركة للاستثمار الجريء

تستهدف "بوبا" من خلالها الاستفادة من التحولات الرقمية المدعومة برؤية السعودية 2030

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، تسلمها عدم ممانعة البنك المركزي السعودي تأسيس شركة بوبا العربية للاستثمار الجريء "بوبا العربية فنشرز".

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن شركة "بوبا العربية فنشرز"، هي شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ومملوكة بالكامل لـ"بوبا العربية للتأمين".

وأفادت أن الهدف من تأسيس الشركة هو المشاركة في تمكين وتفعيل الاستثمار في تقنيات الصحة والتقنيات التأمينية والمالية للاستفادة من التحولات الرقمية المدعومة برؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي السعودي.

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وكانت الأرباح الفصلية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني انخفضت بنسبة 24.3% إلى 22 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 29 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وانخفضت الأرباح 7%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق، والتي كانت 23.6 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح "بوبا" 10.5% إلى 509 ملايين ريال، مقابل 569 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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