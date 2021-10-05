.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"جبل عمر" توقع اتفاقية لإعادة إتاحة تمويل مصرفي بـ 1.2 مليار ريال

  • الخط
سوق السعودية

"جبل عمر" توقع اتفاقية لإعادة إتاحة تمويل مصرفي بـ 1.2 مليار ريال

بغرض استكمال المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع الشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، توقيع اتفاقية لإعادة هيكلة شروط التمويل الإسلامي المقدّم من بنك ساب والبنك الأهلي السعودي، وفقاً للاتفاقية المبرمة في مايو 2015 لاستكمال المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع جبل عمر.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن من ضمن أبرز شروط إعادة الهيكلة إعادة إتاحة مبلغ 1.2 مليار ريال من حد التمويل المسموح به، وتمديد مدة الاستحقاق لمدة 3 سنوات إضافية من مدة استحقاق التمويل الأصلية مع خيار التمديد لمدة 3 سنوات أخرى، وفقًا لشروط محددة.

وأضافت الشركة أن الشروط تضمنت جدول سداد مبنيا على أساس التدفقات النقدية لإنجاز وتشغيل المشروع، فضلا عن بدء سداد التمويل بعد مضي مهلة 3 سنوات، مع التخفيض التدريجي لهامش ربح التمويل بناءً على التقدم في إنجاز المرحلتين الثانية والرابعة من المشروع وسداد التمويل.

"جبل عمر" تبيع قطعة أرض في مكة مقابل 517.5 مليون ريال شركات سوق السعودية "جبل عمر" تبيع قطعة أرض في مكة مقابل 517.5 مليون ريال

أشارت "جبل عمر" إلى أن سبب إعادة جدولة التمويل هو الحصول على شروط أفضل تتناسب مع التدفقات النقدية للشركة وهيكل رأس المال.

وأوضحت أن إجمالي قيمة التمويل قبل إعادة الهيكلة هي 4.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة التمويل بعد إعادة الهيكلة هي 5.9 مليار ريال.

وتابعت: "مدة التمويل قبل إعادة الهيكلة 12 سنة من توقيع الاتفاقية في مايو 2015، فيما بلغت المدة بعد إعادة الهيكلة 9 سنوات من توقيع اتفاقية إعادة الهيكلة في أكتوبر 2021 مع خيار التمديد لمدة 3 سنوات إضافية وفقا لشروط محددة".

وبينت أنها تقدم أي ضمانات إضافية لإجراء إعادة الهيكلة، مؤكدة أن إعادة هيكلة التمويل تأتي كجزء من خطة التحول لتحسين هيكل رأس المال وتخفيض تكاليف التمويل ودفع عجلة إنجاز مراحل المشروع.

وأشارت إلى وجود طرف ذي علاقة، حيث إن رئيس مجلس الإدارة سعيد الغامدي هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.

وستقوم "جبل عمر" بعرض هذا التعاقد على الجمعية العامة للحصول على موافقتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"
انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
الإعدام بانتظاره.. ضحايا الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد