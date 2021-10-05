"جبل عمر" توقع اتفاقية لإعادة إتاحة تمويل مصرفي بـ 1.2 مليار ريال

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، توقيع اتفاقية لإعادة هيكلة شروط التمويل الإسلامي المقدّم من بنك ساب والبنك الأهلي السعودي، وفقاً للاتفاقية المبرمة في مايو 2015 لاستكمال المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع جبل عمر.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن من ضمن أبرز شروط إعادة الهيكلة إعادة إتاحة مبلغ 1.2 مليار ريال من حد التمويل المسموح به، وتمديد مدة الاستحقاق لمدة 3 سنوات إضافية من مدة استحقاق التمويل الأصلية مع خيار التمديد لمدة 3 سنوات أخرى، وفقًا لشروط محددة.

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وأضافت الشركة أن الشروط تضمنت جدول سداد مبنيا على أساس التدفقات النقدية لإنجاز وتشغيل المشروع، فضلا عن بدء سداد التمويل بعد مضي مهلة 3 سنوات، مع التخفيض التدريجي لهامش ربح التمويل بناءً على التقدم في إنجاز المرحلتين الثانية والرابعة من المشروع وسداد التمويل.

أشارت "جبل عمر" إلى أن سبب إعادة جدولة التمويل هو الحصول على شروط أفضل تتناسب مع التدفقات النقدية للشركة وهيكل رأس المال.

وأوضحت أن إجمالي قيمة التمويل قبل إعادة الهيكلة هي 4.7 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة التمويل بعد إعادة الهيكلة هي 5.9 مليار ريال.

وتابعت: "مدة التمويل قبل إعادة الهيكلة 12 سنة من توقيع الاتفاقية في مايو 2015، فيما بلغت المدة بعد إعادة الهيكلة 9 سنوات من توقيع اتفاقية إعادة الهيكلة في أكتوبر 2021 مع خيار التمديد لمدة 3 سنوات إضافية وفقا لشروط محددة".

وبينت أنها تقدم أي ضمانات إضافية لإجراء إعادة الهيكلة، مؤكدة أن إعادة هيكلة التمويل تأتي كجزء من خطة التحول لتحسين هيكل رأس المال وتخفيض تكاليف التمويل ودفع عجلة إنجاز مراحل المشروع.

وأشارت إلى وجود طرف ذي علاقة، حيث إن رئيس مجلس الإدارة سعيد الغامدي هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.

وستقوم "جبل عمر" بعرض هذا التعاقد على الجمعية العامة للحصول على موافقتها.