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"سبيماكو الدوائية": توقع عقداً لتسويق منتجات مع "إبراهيم الحديثي" بـ160 مليون ريال

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سبيماكو الدوائية مناسبة
شعار "سبيماكو الدوائية"
سوق السعودية

"سبيماكو الدوائية": توقع عقداً لتسويق منتجات مع "إبراهيم الحديثي" بـ160 مليون ريال

لغرض بيع وتسويق وتوزيع عدد من المنتجات الطبية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن توقيعها عقداً مع شركة إبراهيم الحديثي العالمية لغرض بيع وتسويق وتوزيع عدد من المنتجات الطبية، بقيمة 160.27 مليون ريال.

وذكرت "سبيماكو الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن العقد يتضمن الاتفاق على بيع وتسويق وتوزيع أصناف الفيفادول ومنتج مضاد للحساسية وثلاثة أنواع من غسول الفم.

وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، ويظهر أثره المالي الإيجابي خلال عام 2022 وما بعده.

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كانت "سبيماكو الدوائية" قد أعلنت عن نمو صافي أرباحها بنسبة 12.7% إلى 29.18 مليون ريال، مقابل 25.89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لصافي الأثر للزيادة في الربح التشغيلي وانخفاض مصاريف الزكاة خلال الربع الثاني.

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