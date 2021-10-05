"فرتيجلوب" تعلن طرح 13.8% من أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنت شركة "فرتيجلوب" اليوم الثلاثاء، عن نيتها طرح حصّة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويفتح باب الاكتتاب، المتوقع أن يبدأ يوم 13 أكتوبر الجاري، أمام مواطني دولة الإمارات ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

تعمل الشركة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في العالم، وهو قطاع واعد بالفرص المستقبلية، وتتمتع شركة "فرتيجلوب" بسجلها القوي على صعيد العائدات وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية الحرة، ممّا يعزز إمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل.

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كما يستفيد المستثمرون من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في مجالات واعدة، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال الأمونيا الخالية من الكربون واقتصاد الهيدروجين، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة فرتيجلوب، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن طرح حصة في ’فرتيجلوب‘ للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر. ويؤكد هذا الإعلان على التزام أدنوك الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها، وذلك تماشياً مع وثيقة ’مبادئ الخمسين‘ التي تم الإعلان عنها مؤخراً".

وأضاف: "يعد هذا الاكتتاب العام الأوّل من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرّة في دولة الإمارات، وهو مفتوح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية. كما يتيح هذا الاكتتاب فرصة استثمارية مميزة في قطاع ذي أهمية كبيرة ومتنامية عالمياً للاستفادة من الفرص الناشئة في مجال سلسلة القيمة للأمونيا منخفضة الكربون وأسواق الهيدروجين".

وتابع: "ستبقى أدنوك شريكاً استراتيجياً في ’فرتيجلوب‘ وداعماً لها على المدى الطويل، حيث ستسعى للشراكة مع فرتيجلوب في فرص استثمارية ومشاريع واعدة، بما في ذلك مشروع جديد عالمي المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون /الزرقاء/ في الرويس في أبوظبي والذي يقع ضمن منظومة "تعزيز" الصناعية الجديدة".

الأسمدة النتروجينية

وتعتبر "فرتيجلوب" أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث طاقة الانتاج، وإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الأمونيا منخفضة الكربون. وتتمتع الشركة بمزايا عديدة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون باعتبارها حاملاً للهدروجين.

وتأسست شركة "فرتيجلوب" في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين "أو سي آي" بحصة 58%، و"أدنوك" بحصة 42%، وهي تمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "أو سي آي إن في"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فرتيجلوب، ناصف ساويرس: "طرح ’فرتيجلوب‘ في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشكل إنجازاً جديداً يضاف الى مسيرة الشركة في تحقيق النموّ والتوسع منذ تأسيسها في عام 2019. وتؤكد هذه الخطوة نجاح فكرة تأسيس فرتيجلوب التي أصبحت منصة مثالية للاستفادة من الفرص الناشئة والواعدة في اقتصاد الهيدروجين المتنامي وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة.

وأكد أن الأهم من ذلك أن فرتيجلوب تتمتع بدعم شركتيها الأم، أدنوك وأو سي آي، اللتين تمتلكان رؤية مشتركة ومستقبلية بخلق وتعزيز القيمة وتحقيق النمو المستدام".

مشاريع "فرتيجلوب"

وتمتلك شركة "فرتيجلوب" منشآت إنتاج في دولة الإمارات، ومصر، والجزائر، ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الأمونيا الخالية من الكربون زيادة كبيرة تقدّر بحوالي 26 مليون طن بحلول عام 2030، وحوالي 40 مليون طن في عام 2035.

واستطاعت "أدنوك" و"فرتيجلوب" مؤخرا بيع شحنات من الأمونيا منخفضة الكربون /الزرقاء/ لثلاثة عملاء في اليابان. وفي يونيو 2021، انضمت "فرتيجلوب" إلى "أدنوك" وشركة "القابضة"- ADQ، كشريك في مشروع جديد وعالمي المستوى في الرويس في أبوظبي ستصل قدرته الإنتاجية إلى مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنوياً.

ومن المتوقّع أن يعزز هذا المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ريادة دولة الإمارات في مجال الأمونيا الخالية من الكربون، وذلك بالاستفادة من خبرة "أدنوك" في مجال التقاط الكربون وتخزينه وقدرات "فرتيجلوب" في مجال انتاج الأمونيا.

كما تدرس "فرتيجلوب" حاليًا كيفية الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة لإنتاج الأمونيا النظيفة في مصر.

وإلى جانب تطوير "فرتيجلوب" لخبراتها في مجال الأمونيا الخالية من الكربون، تؤكد الشركة على التزامها في المساهمة في خفض انبعاثات الكربون وزيادة فاعلية مصادر الطاقة من خلال العديد من المبادرات، تماشياً مع خطة "أو سي آي" المُعلنة لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليّاتها بنسبة 20% بحلول عام 2030.