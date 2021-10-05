"هيرمس" توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بـ750 مليون جنيه مع "مصر إيطاليا"

أعلنت "المجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية"، عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع شركة "مصر إيطاليا العقارية"، بهدف إعادة تمويل مشروعها "مول جاردن 8" التجاري.

يقع مشروع "مول جاردن 8" في القاهرة الجديدة، ويضم مجموعة من العلامات التجارية في مجال تجارة التجزئة وسلسلة من المطاعم، على مساحة 47 ألف متر مربع.

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وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية طلال العياط، إن الشراكة الاستراتيجية مع "مصر إيطاليا" تمثل أهم المحاور الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرمس الهادفة إلى إقامة الشراكات الاستراتيجية مع أعمدة القطاعات الاقتصادية في السوق المصري لتلبية احتياجاتهم التمويلية المتزايدة.

وأضاف العياط أن قطاع العقارات التجارية يواصل الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة في ضوء النمو الملحوظ الذي يشهده سوق تجارة التجزئة المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة للتوسع بمحفظة الشركة.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية محمد هاني العسال، إن شركته تستهدف تحقيق أفضل عائد مع مواصلة الإدارة المثلى للأصول العقارية فائقة الجودة المتميزة بقدرتها على تحقيق القيمة على المدى الطويل.

وأكد العسال على أن الاتفاقية ستسمح للشركة بضخ استثماراتها الرأسمالية في مشروعات استراتيجية جديدة من أجل تحقيق خطط النمو والتوسع التي تتبناها الشركة.