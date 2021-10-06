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إطلاق شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية في مصر

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أبراج هواتف محمولة
أبراج هواتف محمولة
اقتصاد مصر

إطلاق شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية في مصر

من المتوقع إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة مصر الرقمية، الحكومية، اتفاقية مع شركة آي إتش إس تاورز، للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما وهى شركة آي إتش إس تاورز تيلكوم مصر.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصري من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقاً لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.

وأضاف أن الترخيص يتيح إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير وذلك بغرض استخدامها في تقديم الخدمات محل الترخيص.

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وتعقيبا على التوقيع؛ قال المهندس محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، إن الأبراج التشاركية تساعد مشغلي الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلي لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال؛ حيث تقوم شركة الأبراج التشاركية بإنشاء الأبراج وتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تقوم بتأجير الأبراج لمشغلي الاتصالات لوضع أجهزة الاتصالات الخاصة بهم.

يجدر الإشارة إلى أنه لمشغلي الاتصالات الحق فى بناء أبراج الاتصالات الخاصة بهم إضافة إلى الأبراج التشاركية وأن اختيار التشارك على الأبراج هو خيار تجاري وفني لمشغلي الاتصالات مما يتيحه من مزايا تجارية وسرعة فى تنفيذ خطط التغطية وأيضا الوصول إلى أكبر قدر من التغطية في حال وجود ندرة في أماكن إنشاء الأبراج، وخاصة فى الأماكن المحرومة والتي تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمى وذلك من خلال تحقيق التوازن وتحفيز المنافسة بين الشركات.

وستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار 20% من شركة آي إتش إس تاورز تيلكوم مصر، في حين ستمتلك شركة شركة آي إتش إس تاورز على 80%.

كما وقع التحالف الجديد على وثيقة الترخيص ومن المتوقع إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع بعد سداد رسوم الترخيص.

وشركة مصر الرقمية للاستثمار تستثمر في مختلف مشروعات التحول الرقمي داخل مصر وهي المساهم الرئيسي في شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية.

فيما تعتبر شركة آي إتش إس تاورز واحدة من أكبر الشركات المستقلة المالكة والمشغلة والمطورة لأبراج الاتصالات التشاركية في العالم من حيث عدد الأبراج بما يربو على 30200 برج اتصالات منتشرة في تسعة أسواق حتى 30 يونيو 2021.

وتعمل شركة آي إتش إس تاورز على نمو وتطوير أعمالها الحالية وخدماتها في كل من البرازيل، وكولومبيا، والبيرو، والكاميرون، وساحل العاج، ونيجيريا، ورواندا، وزامبيا والكويت.

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