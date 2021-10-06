غوغل تطلق هاتف "بيكسل 6" الذكي الجديد.. في هذا الموعد

تعقد شركة غوغل حدثًا للأجهزة في شهر أكتوبر للكشف عن هواتف بيكسل الجديدة بعد أن أعلنت هذا العام عن Pixel 5A وبشكل جزئي عن بيكسل 6 لكن من الواضح أن الشركة لم تقل كل ما تريد أن تقوله علنًا حتى الآن. وذلك لأنها أعلنت عن حدث Pixel Fall Launch الافتراضي يوم 19 أكتوبر في الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتم بث حدث الإطلاق المسجل مسبقًا عبر موقع أحداث الشركة. وقالت غوغل : نقدم لكم في 19 أكتوبر رسميًا هاتفي بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، وهما هواتف غوغل المعاد تصورها بالكامل. بدعم من Tensor، أول شريحة مخصصة للأجهزة المحمولة من غوغل ، فإن هذه الأجهزة سريعة وذكية وآمنة. وهم يتأقلمون معك.

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وبالرغم من أن الشركة وفرت سابقًا بعض التسريبات هذا العام بإعلانها المبكر عن بيكسل 6، فلا يزال هناك الكثير لا نعرفه عن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو.

وظهر بيكسل 6 وبيكسل 6 برو لفترة وجيزة في شهر أغسطس قبل أن تطلق Pixel 5A مباشرة. وحصلنا منذ ذلك الحين على بعض اللمحات عن الهواتف الجديدة. ولكن لم يتم الكشف عن كل التفاصيل، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

هناك الكثير من الحديث عن معالج Tensor الخاص بهاتف بيكسل 6، الذي يستحق بلا شك نوعًا من الغوص العميق، وما زلنا ننتظر معرفة ما إذا كانت أول هاتف بيكسل قابل للطي قد تكشف عنه الشركة في عام 2021.

يوفر هاتف بيكسل 6 برو عدسة تليفوتوغرافي إضافية مع تقريب بصري 4x. وتتميز الهواتف أيضًا بالألوان أكثر من النماذج السابقة، مع مخططات ألوان الباستيل باللون الأخضر والأزرق والوردي والمزيد.

ويحتوي بيكسل 6 على شاشة بحجم 6.4 إنشات. بينما يحتوي بيكسل 6 برو على شاشة بحجم 6.7 إنشات. كلاهما أكبر من هاتف بيكسل 6 بقياس 6 إنشات للعام الماضي.

ويستمر الترقب لإعلان الشركة رسميًا عن موعد إصدار أندرويد 12 وذلك بعد أن قالت الشركة إنه يصل إلى أجهزة بيكسل في الأسابيع القليلة المقبلة.

كان هناك عدد كبير من أحداث الأجهزة الكبيرة هذا الخريف، بما في ذلك حدث آبل للإعلان عن آيفون 13 خلال شهر سبتمبر، وحدث Microsoft Surface Pro 8 و Laptop Studio ، وحدث Amazon Fall للأجهزة الأسبوع الماضي.