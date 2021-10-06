تغطية اكتتاب السندات الخضراء لأبيكورب 300% بمشاركة 80 مستثمرا

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، اليوم الأربعاء، عن نجاح إصدارها الأول من السندات الخضراء والبالغة قيمته 750 مليون دولار.

وحظي هذا الإصدار الذي يعدّ أول إصدار للسندات الخضراء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة مالية تعمل في قطاع الطاقة بإقبال واسع من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تخطت طلبات الشراء 2.2 مليار دولار من أكثر من 80 مستثمراً مؤسسياً وسيادياً وبنسبة تغطية بلغت 300% تقريبا، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

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وستكون جميع المشاريع التي تمولها ابيكورب من هذه السندات متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبوجه خاص مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والحد من التلوث، والتقنيات منخفضة الكربون.

وستشرف على عملية تقييم المشاريع لجنة مختصة لضمان الامتثال مع إطار السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإطار السندات الخضراء اللذين تبنتهما ابيكورب مؤخراً ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك الأثر المتوقع لتلك المشاريع على استراتيجيات استدامة الطاقة لكل دولة. كما تعتزم ابيكورب إصدار تقرير سنوي عام يبين الأثر البيئي للمشاريع التي يتم تمويلها بهذه السندات.

وقال أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب إن ابيكورب تسعى وبشكل جاد إلى تسريع عملية التحول إلى حلول طاقة أكثر استدامة في المنطقة، مبيناً أن النجاح الذي حققه أول إصدار سندات خضراء لابيكورب يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام الشركة للإسهام الفاعل والملموس في إرساء أسس مستقبل مستدام وتمكين ملايين الأشخاص في العالم العربي من الوصول إلى طاقة أكثر أماناً ونظافة وأقل كلفة".

وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين من خارج المنطقة العربية شكلوا 93% من إجمالي المساهمين في الإصدار، معظمهم من المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 45%، فيما شكل المستثمرون الذين يركزون بشكل حصري على الاستثمارات المستدامة نحو 63% من إجمالي المساهمين.

وأكد شريف السيد أيوب، كبير المديرين الماليين في ابيكورب على أن نجاح السندات الخضراء يعكس الطلب الكبير والمتنامي على الاستثمارات المستدامة، مشيراً إلى أن إقبال المستثمرين المؤسسيين والسياديين المرموقين على هذا الإصدار، لاسيما المستثمرون المهتمون بالاستثمارات المستدامة، يعدّ مؤشراً على مكانة ابيكورب وثقتهم العالية في قدرة الشركة على إحداث الأثر الإيجابي وترسيخ أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن أن ابيكورب قد أعلنت مؤخراً عزمها تخصيص ما يقرب مليار دولار أميركي لدعم مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة خلال العامين المقبلين.