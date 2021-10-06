ثورة في الكونغرس على رئيس فيسبوك.. وأعضاء يطلبون شهادته

عندما استوعب أعضاء مجلس الشيوخ شهادة يوم الثلاثاء من المُبلغ عن المخالفات على فيسبوك، الذي سرب البحث الداخلي للشركة إلى المراسلين، طالبوا بالاستماع إلى الشخص المسؤول.

وقالت مديرة المنتجات السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوغن، أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ، إن الشركة أعطت مراراً الأولوية للأرباح على سلامة المستخدم. وأضافت، أنها شعرت بأنها مضطرة للتقدم لأن "لا أحد تقريباً خارج فيسبوك يعرف ما يحدث داخل فيسبوك."

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بدوره، وجه السناتور ريتشارد بلومنتال، ديمقراطي من كونيكت، رئيس اللجنة الفرعية التي عقدت جلسة الثلاثاء رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، "لا اعتذار، لا اعتراف، لا عمل، لا شيء تراه هنا. مارك زوكربيرغ، عليك أن تحضر أمام هذه اللجنة وتحتاج أن تشرح لفرانسيس هوغن، ولنا، وللعالم ولآباء أميركا ما كنت تفعله ولماذا فعلت ذلك".

منذ أن بدأت صحيفة وول ستريت جورنال في نشر سلسلة من القصص الشهر الماضي، بناءً على الوثائق التي قدمها هوغن، التزم زوكربيرغ الصمت بشكل ملحوظ بشأن هذه المسألة. كشفت القصص عن العديد من المشكلات المقلقة داخل تطبيقات فيسبوك، بالإضافة إلى البحث الخاص بالشركة الذي يظهر أن Instagram ضار بالصحة العقلية للمراهقين.

كان أقرب ما توصل إليه زوكربيرغ لمعالجة هذا الموضوع هو يوم 21 سبتمبر، بعد أن قالت إحدى مقالات صحيفة نيويورك تايمز إن استراتيجية العلاقات العامة الحالية لفيسبوك هي إبعاد الرئيس التنفيذي عن الفضائح وعدم الاعتذار عنها.

من جانبه، قال السناتور إيمي كلوبوشار، ديمقراطي من مينيسوتا، خلال جلسة الاستماع: "مارك زوكربيرغ ذاهب للإبحار ولا يقول أي اعتذار". "أعتقد أن الوقت قد حان للعمل. وأعتقد أنك المحفز لهذا الإجراء".

وفي إطار إبعاده عن تقارير الصحيفة ووثائق المبلغين عن المخالفات، سمح زوكربيرغ لممثلي الشركة الآخرين بالتعامل مع الانتقادات العلنية. في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أرسل فيسبوك أنتيجون ديفيس، رئيس السلامة العالمي، للإدلاء بشهادته أمام نفس اللجنة حول تقارير الصحيفة وأبحاث الشركة.

الجميع قادم

وفي يوم الثلاثاء، بينما كانت هوغن تدلي بشهادتها، توجه المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون إلى تويتر لمحاولة تشويه سمعة سلطة الموظفة السابقة، من خلال الإشارة إلى أنها لم تعمل بشكل مباشر على القضايا المطروحة.

بدورها، قرأت السناتور مارشا بلاكبيرن، جمهوري من تينيسي، تغريدة ستون في نهاية الجلسة، وقالت إن الشركة لديها منصة مفتوحة لتروي جانبها من القصة، في إشارة إلى مجلس الشيوخ.

وأضافت، "سأقول هذا ببساطة للسيد ستون: إذا أراد فيسبوك مناقشة استهدافهم للأطفال، إذا كانوا يريدون مناقشة ممارساتهم أو انتهاك الخصوصية أو انتهاكات قانون خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، فأنا أقدم لك دعوة للحضور، وقالت: "يجب أن يؤدي اليمين ويشهد أمام هذه اللجنة. "يسعدنا أن نسمع منك ونرحب بشهادتك".

وخلال شهادتها، قالت هوغن: "لقد أنشأ مارك مؤسسة تعتمد على المؤشرات بشكل كبير". "وليس المقصود هنا أن تكون تلك المؤشرات ثابتة، فلا توجد مسؤولية أحادية الجانب. المعايير هي التي تتخذ القرار. لسوء الحظ، هذا في حد ذاته قرار. وفي النهاية، إذا كان هو الرئيس التنفيذي ورئيس فيسبوك، فهو مسؤول عن تلك القرارات ".

وبعد جلسة الاستماع، نشر ستون بيان من فيسبوك، يشير إلى أن هوغن لم تكن في وضع يسمح لها بمعرفة الأعمال الداخلية للشركة.

وقال فيسبوك: "نحن لا نتفق مع توصيفها للعديد من القضايا التي أدلت بشهادتها حولها".

شكر السناتور إد ماركي، هوغن، كما وصفها بأنها "بطلة القرن الحادي والعشرين الأميركية"، وقال إن اللجنة ستأتي بعد بـ زوكربيرغ. قال ماركي: "هذه رسالتي لمارك زوكربيرغ: لقد انتهى وقتك في غزو خصوصيتنا والترويج للمحتوى السام والاعتداء على الأطفال والمراهقين". "لن نسمح لشركتك بإيذاء أطفالنا وعائلاتنا وديمقراطيتنا بعد الآن".

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة، بلومنتال، إنه من السابق لأوانه النظر في أمر استدعاء زوكربيرغ، مضيفاً أنه يجب أن يمثل أمام الكونغرس طواعية. وأضاف، "لديه مسؤولية عامة للإجابة على هذه الأسئلة".