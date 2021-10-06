دانة غاز تتسلم 256 مليون دولار مستحقات نقدية من مصر وكردستان

أعلنت "دانة غاز"، أن إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها في مصر وإقليم كردستان العراق خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بلغت 256 مليون دولار (938 مليون درهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 102% على أساس سنوي مقارنة بـ127 مليون دولار (466 مليون درهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالية، اليوم الأربعاء، أن حصتها ارتفعت في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كردستان العراق بنسبة 77% إلى 131 مليون دولار (480 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 مقارنة بـ 74 مليون دولار (271 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وتملك "دانة غاز" حصة نسبتها 35% من شركة بيرل بتروليوم العاملة في إقليم كردستان العراق.

وفي مصر، استلمت دانة غاز 125 مليون دولار (458 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 136% مقارنة بـ 53 مليون دولار (195 مليون درهم) خلال الفترة المماثلة من 2020.

ويعد مشروع خورمور 250 المرحلة الأولى من مشروع توسعة يضم بناء خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يومياً في منشأة بيرل بتروليوم في خورمور، وسيعمل ذلك على رفع إجمالي إنتاج الغاز من المشروع ليقارب المليار قدم مكعبة يومياً.

وكانت بيرل بتروليوم قد وقعت مؤخرا اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الأميركية الدولية للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاو خورمور في إقليم كردستان العراق حيث تسير الأعمال الإنشائية حسب الجدول المحدد لإكمال المشروع بحلول إبريل 2023.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" باتريك ألمان وارد، إن تحسن مستوى تحصيل الدفعات النقدية خلال العام 2021 جاء بدعم من الانتعاش القوي في أسعار النفط.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن استمرارية الدفعات النقدية في موعدها وتسوية المستحقات المتأخرة تمنح "دانة غاز" الثقة في المضي قدما في خطط التوسع في إقليم كردستان العراق ومصر.