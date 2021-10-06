"إم آي إس" توقع اتفاقية مع شركة أوروبية لتطوير 3 تطبيقات

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع اتفاقية ملزمة مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في التقنيات المالية (Fintech) لتطوير وتنفيذ عدد من التطبيقات والتقنيات لمصلحة شركة المعمر لأنظمة المعلومات.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تشمل تطوير استوديو الشركات الناشئة (the venture studio) والذي سيكون جاهز في الربع الرابع من عام 2021 وذلك لدعم الأفكار التطويرية والخلاقة، وتطوير تطبيق "الشراء الآن والدفع لاحقا" (BNPL ) والمتوقع إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2022.

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وتضمنت الاتفاقية تطوير منصة وتطبيق السوق الإلكتروني ( E-market Place) والمتوقع إطلاقه خلال النصف الأول من العام 2022، ودراسة تطوير وإطلاق تطبيق بنية البيانات البنكية المفتوحة (open Banking) والمتوقع إطلاقها خلال النصف الثاني من العام 2022، بعد اجتياز المتطلبات الفنية والتنظيمية والحصول على الرخص والموافقات اللازمة من البنك المركزي السعودي والجهات ذات العلاقة.

وذكرت المعمر لأنظمة المعلومات أن هذه المبادرة هي امتداد لاستراتيجية الشركة في تنويع المصادر وزيادة مجالات العمل و بما يخدم الاقتصاد الوطني تحت مظلة رؤية المملكة.

وأوضحت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، أن الاتفاقية تأتي في إطار موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض، مختصة في تطوير وتقديم حلول وخدمات في مجال التقنيات المالية (فنتك) والأسواق الإلكترونية (E- market Place). وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.